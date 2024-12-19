"التعاقد معه مجرد استعراض" .. الأمير نواف بن محمد يُحذر الهلال من ضم صلاح ويُطالب باستبدال هذا الأجنبي

المسؤول السابق في الفريق السعودي يتحدث عن احتياجات الزعيم قبل كأس العالم للأندية

حذر الأمير نواف بن محمد، المسؤول والمشرف السابق في الهلال، ناديه من التعاقد مع المصري محمد صلاح لدعم صفوف الفريق قبل خوض كأس العالم للأندية 2025 الصيف القادم.

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النادي السعودي يسعى لتقديم بطولة قوية في أمريكا خاصة أن القرعة أوقعته مع ريال مدريد وريد بول سالزبورج وباتشوكا، ولذا تعمل إدارته من الآن على دعم الصفوف بلاعبين أكفاء قبل خوض البطولة.

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وارتبط الهلال بعدد من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح وفرجيل فان دايك وألبرتو موريلو، لكن الأمير نواف حذر من ضم جناح ليفربول واصفًا التعاقد معه بأنه مجرد استعراض، كما طالب باستبدال المدافع خاليدو كوليبالي بآخر أفضل.

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وأضاف خلال تصريحاته في برنامج "في الـ90" المذاع على القنوات الرياضية السعودية "الهلال بحاجة للتعاقد مع مدافع كبير أفضل من كوليبالي الذي تراجع مستواه بوضوح هذا الموسم، يحتاج النادي أيضًا إلى دراسة أمر الظهير لأن المدرب يلعب بالظهير الأيمن على الجانبين اليمين واليسار".

أضاف "الهلال بحاجة ماسة لضم لاعب وسط رقم 6 يُجيد الأدوار الدفاعية، لأنه سيواجه فرقًا قوية جدًا في كأس العالم، ريال مدريد سيكون خصم دور المجموعات لكن قد يكون هناك خصم آخر قوي في المرحلة التالية. الفريق يحتاج لبناء قوة دفاعية هائلة ولذا بحاجة إلى محور قوي، روبن نيفيش؟ هو رقم 8 لا 6"، وحين سُئل عن صلاح، أجاب "لا بالطبع، الهلال لا يحتاجه في ظل وجود سالم الدوسري ومالكوم، التعاقد معه مجرد "شو"".

المسؤول البارز السابق في الفريق العاصمي حذر كذلك من تأثر اللاعبين بالإرهاق بسبب المنافسة القوية محليًا وقاريًا، مطالبًا النادي بمحاولة الوصول للبطولة دون إصابات مؤثرة.