"لن يقبل بالوضع" .. تحذير من قيد نيمار دا سيلفا في قائمة الهلال المحلية!

هل يُقيد الهلال اللاعب البرازيلي في قائمته المحلية

يعد موقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال من فريقه خلال فترة القيد الثانية بالموسم، هو أكثر شيء يُسيطر على الجماهير الزرقاء، سواء بقيده محليًا، أو الإبقاء عليه للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وقام الجهاز الفني للهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، بعدم قيد نيمار في قائمة الفريق المحلية منذ بداية الموسم، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة التي لحقت به، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

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ويرى علي الحبسي حارس مرمى الهلال السابق، أن نيمار يعد خيارًا غير مضمون، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، مُطالبًا بعدم قيده محليًا، حتى لا يخسر الزعيم لاعبًا.

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وقال الحبسي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "اسم نيمار دائمًا محل ضغط على الهلال، لا أفضل قيده في القائمة المحلية، لأنه خيار غير مضمون، وقد يتعرض للإصابة في أي لحظة".

وواصل: "لن يقبل بعدم قيد اسمه في دوري روشن السعودي، ولكني أراه أنه غير مضمون إطلاقًا بدليل ما حدث بعد عودته من الإصابة ليتعرض لإصابة أخرى".