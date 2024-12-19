قبل دخوله الفترة الحرة .. إدارة الهلال تحسم موقفها من تمديد عقد سالم الدوسري

تعرف على موقف الهلال من سالم الدوسري

حسمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، موقفها من تمديد عقد النجم سالم الدوسري جناح وقائد الفريق، بعد اقترابه من الدخول في الفترة الحرة.

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وينتهي عقد سالم الدوسري مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث سيدخل الفترة الحرة في شهر يناير المقبل، وهي التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر.

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وكشفت صحيفة "عكاظ" عن أن إدارة الهلال تسعى لتمديد عقد سالم الدوسري، قبل نهايته في صيف 2025، خاصة وأنه أحد الركائز الأساسية بتشكيل الفريق.

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وتعمل إدارة الهلال على استمرار الدوسري مع الفريق، حيث من المتوقع أن تحسم ملف تمديده مع بداية شهر يناير القادم، حيث تُجرى حاليًا المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن مدة العقد والقيمة المالية المناسبة لهما، ثم سيتم الإعلان عن التمديد بشكل رسمي.

ويُعاني سالم الدوسري من إصابة بكسور في الوجه، تُهدد مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26، إذ لم يُشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية للأخضر، لحين حسم موقفه النهائي.