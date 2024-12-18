ليس الاتحاد والأهلي فقط .. 5 أندية سعودية تتنافس على ماركوس راشفورد وهذا موقف اللاعب!

أحد الأسماء العالمية المرشحة للانضمام إلى دوري روشن السعودي..

أصبح ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، حديث الشارع الرياضي العالمي حاليًا؛ بعد إعلان رغبته في "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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راشفورد البالغ من العمر 27 سنة، تراجعت أرقامه التهديفية ولم يعد لاعبًا "أساسيًا" في صفوف مانشستر يونايتد مؤخرًا؛ على الرغم من تأكيد روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول، بأن الشياطين الحمر "أفضل" معه.

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فتح أموريم الباب أمام بقاء اللاعب؛ يبدو أنه لم يغيّر من موقف راشفورد الذي يُصر على الرحيل؛ حسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم الأربعاء.

الصحيفة كشفت عن اهتمام كبير للغاية من عديد الأندية السعودية، بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي في الميركاتو الشتوي القادم؛ حيث لا يقتصر الأمر على فريقي الأهلي والاتحاد فقط؛ مثلما تردد في الأيام الماضية.

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وأعلنت الصحيفة رغبة أندية صندوق الاستثمارات السعودي الأربعة "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، بالتعاقد مع ماركوس راشفورد، بالإضافة إلى فريق القادسية المملوك لشركة أرامكو.

وأوضحت أن راشفورد متردد في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، لرغبته في المنافسة على أعلى مستوى بأوروبا؛ من أجل العودة إلى منتخب إنجلترا مجددًا، حيث يغيب منذ آخر مشاركة له ضد البرازيل، في مارس 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة راشفورد تصطدم بالواقع، حيث لا يوجد أي فريق أوروبي قادر على تحمل قيمة الصفقة في "الشتوية"؛ لذلك.. أمله الوحيد هو موافقة مانشستر يونايتد، على انتقاله معارًا في يناير 2025، مع أحقية الشراء في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن ماركوس راشفورد تدرج في الفئات السنية لنادي مانشستر يونايتد، قبل الصعود إلى الفريق الأول في يناير 2016؛ حيث سجل 138 هدفًا وصنع 63 آخرين، خلال 426 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.