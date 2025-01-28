أخبار الهلال اليوم | هجوم حاد على جيسوس بسبب تمبكتي، والمبلغ "الصغير" الذي تنازل عنه نيمار لفسخ عقده

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 يناير 2025

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النجم البرازيلي كتب فصل النهاية لقصته في الدوري السعودي

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تصريحات المدرب الأخيرة فتحت عليه النار

مفاجأة في النادي السعودي الذي قد ينضم له

مؤتمر جيسوس بعد الهزيمة أمام القادسية شهد شبه مشادة مع أحد الصحفيين..

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الأخدود في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

البرازيلي يغادر الهلال كما انضم له!

GOAL

جيسوس خسر للمرة الثانية في الدوري مع الهلال..

لقطتان جدليتان في مواجهة القادسية والهلال..

الهلال هُزم والنهاية بعيدة عن الروح الرياضية..

الهلال يسقط للمرة الثانية في الدوري..