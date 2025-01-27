"الهلال يدفع ثمن معركة حسان تمبكتي ويفشل في استغلال جُبن منافسه" .. القادسية كتب التاريخ وأعاد الحياة لدوري روشن

الهلال يسقط للمرة الثانية في الدوري..

ابتداء من الليلة.. نستطيع أن نقول بإن الحياة قد عادت إلى جميع منافسي الهلال والاتحاد، على "لقب" دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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بعد سقوط الاتحاد أمام ضمك؛ ها هو الهلال يخسر (1-2) ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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القادسية تقدم أولًا، بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة الثانية من عمر المباراة؛ قبل أن يتعادل الهلال، بواسطة ماركوس ليوناردو في الدقيقة 50.

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لكن.. القادسية عاد وخطف الـ3 نقاط؛ بهدف قاتل سجله أوباميانج أيضًا، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. تجمد الهلال عند النقطة 43، في "صدارة" دوري روشن السعودي؛ وبفارق الأهداف فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "الوصيف".

ومن ناحيته.. رفع القادسية رصيده إلى النقطة 37، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ متقدمًا بنقطتين عن نادي النصر "الرابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز القادسية القاتل على الهلال، مساء اليوم الإثنين..