لم يتنازل عن الـ65 مليون دولار .. الكشف عن المبلغ "المفاجئ" الذي ضحى به نيمار للرحيل عن الهلال

النجم البرازيلي كتب فصل النهاية لقصته في الدوري السعودي

أعلن الهلال السعودي رسميًا في وقت متأخر من مساء أمس فسخ عقده نجمه البرازيلي نيمار بالتراضي، ليسمح له بالعودة إلى ناديه السابق سانتوس.

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نيمار كان قد انضم للفريق السعودي صيف 2023 لكنه لم يلعب معه سوى 7 مباريات نظرًا لتعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي في أكتوبر من نفس العام ومن ثم إصابة عضلية أخرى بعد عودته للعب، وقد رفض المدرب جورج جيسوس إعادة قيده في القائمة المحلية خلال يناير الجاري مما أدى في النهاية إلى رحيله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصادر الصحفية السعودية تداولت أخبارًا حول تنازل نيمار عن مستحقاته المالية للمدة المتبقية في عقده، والبالغة نحو 65 مليون دولار، لكن شبكة جلوبو البرازيلية نفت ذلك الأمر تمامًا.

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جلوبو أوضحت أن نيمار لم يتنازل سوى عن 15% من قيمة مستحقاته المالية المتبقية لدى الهلال، أي بما يُساوي 10 ملايين دولار تقريبًا، مشيرة إلى أن العامل الحاسم في تسريع المفاوضات والوصول لنقطة النهاية يوم أمس كان تدخل رابطة الدوري السعودي وتوليها زمام المبادرة في اتخاذ القرار.

جلوبو أكدت أن نيمار بصدد العودة إلى سانتوس، مشيرة إلى أن النادي يُجهز حاليًا لحفل ضخم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام والجمهور، مشيرة إلى أن المصري محمد صلاح سيكون بنسبة كبيرة بديله في الهلال.