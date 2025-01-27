"أسوأ مؤتمر لجورج جيسوس" .. صحفي يكشف كواليس الحوار الذي أغضب مدرب الهلال منه

مؤتمر جيسوس بعد الهزيمة أمام القادسية شهد شبه مشادة مع أحد الصحفيين..

كشف الصحفي الرياضي نواف العقيل، عن "كواليس الحوار" الذي دار بينه وجورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال؛ بعد هزيمة الفريق من القادسية، مساء يوم الإثنين.

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الهلال خسر (1-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وأشار العقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أنه سأل جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بشأن كثرة الإصابات التي يُعاني منها الزعيم الهلالي، في الموسم الرياضي الحالي؛ وهل هي بسبب "الحمل الزائد" في التدريبات.

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وأوضح الصحفي الرياضي أن هذا السؤال أغضب المدير الفني البرتغالي؛ حيث طلب منه المدرب أن "يعد له" المصابين، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأضاف العقيل: "قلت له (سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أصيب في التدريبات، وضد القادسية تعرض كل من روبن نيفيش وحسان تمبكتي ورينان لودي للإصابة)؛ إلا أنه قاطعني ولم يتركني أكمل حديثي".

وشدد نواف العقيل على أن جورج جيسوس، أكد له أنه أخرج تمبكتي ونيفيش أمام القادسية، لأن هناك بعض الشكوك بشأنهما وليس للإصابة؛ قبل أن يتابع المدرب حديثه قائلًا: "ولو افترضنا أنهما أصيبا؛ فالخروج وسط المباراة لا تعني أنها إصابة؛ فقد يعودا في اللقاء الذي يعقبه مباشرة".

ولفت نواف العقيل إلى أنه حسب وجهة نظر جيسوس؛ فإن اللاعب المصاب هو من يغيب 4 و6 مباريات أو أكثر؛ وليس من يتم إراحته في لقاء أو اثنين.

وفي النهاية.. أبدى العقيل استغرابه من حديث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واصفًا المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة القادسية بـ"الأسوأ لجيسوس"، منذ تولى منصبه في قلعة الزعيم.