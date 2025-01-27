رسميًا.. الهلال يعلن فسخ عقد نيمار بالتراضي

البرازيلي يغادر الهلال كما انضم له!

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بالتراضي بين الطرفين بعد حوالي عام ونصف من انضمامه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أكد فيها توصل الإدارة إلى اتفاق مع اللاعب لإنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط بينهما.

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وأعرب الهلال في تغريدته عن شكره وتقديره لنيمار على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الكروية المستقبلية.

يأتي فسخ عقد نيمار بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى الزعيم قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة قياسية شهدت الكثير من الجدل. وقد عانى النجم البرازيلي من الإصابات المتكررة التي حالت دون ظهوره بمستواه المعهود مع الفريق.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت نيمار بالرحيل عن صفوف الهلال والانضمام إلى سانتوس البرازيلي في الأيام الماضية بعد الاتفاق على ترك جزء كبير من راتبه.

جدير بالذكر أن عقد نيمار في صفوف الهلال كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن تلك الخطوة تمنح البرازيلي حرية الانضمام لأي فريق يشاء بشكل فوري.