أخبار الهلال اليوم | استعدادات لخطف لاعب النصر وجوارديولا يهدد "أفضل صفقات الزعيم الصيفية"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت الموافق الـ18 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق الـ18 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الفرج يعود والمفرج غيابه يطول

شارك سلمان الفرج؛ قائد الهلال، في جزء من المران الجماعي للفريق أمس الجمعة، بعدما اجتاز الاختبارات الطبية والبدنية بنجاح وتم التأكد من تعافيه من الإصابة.

الفرج يغيب عن المباريات منذ أكثر من شهر تقريبًا، إذ لاحقته الإصابة بشكل متكرر كما هو الحال في المواسم الأخيرة.

ومن المنتظر أن يظهر قائد الزعيم في مواجهة الفريق المقبلة، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن، ولو على مقاعد البدلاء، والمحدد لها الـ25 من نوفمبر الجاري.

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على جانب آخر، أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للهلال قرر خضوع لاعب الفريق متعب المفرج لبرنامج تأهيلي إضافي بعد نهاية برنامجه الأول.

اللاعب كان قد أجرى عملية تنظيف غضروف الركبة في فبراير الماضي، وأشارت الصحيفة إلى الجهاز الطبي وضع له البرنامج التأهيلي الثاني، بينما لم تتضح بعد الرؤية حول موعد انضمامه للتدريبات الجماعية.

بعدما طالبه الجمهور بـ"الاسترجال" .. لاعب الهلال السابق يرد بغرابة: أفعل كما يفعل نيمار!

لمثل هذه المواقف قيل "السكوت من ذهب"، فأحيانًا يكون مبرر الرجل سببًا في جلب مزيد من هجمات الغاضبين عليه، وهو ما حدث مع لاعب الهلال السابق والخليج الحالي حمد العبدان. (طالع التفاصيل)

طريقك مسدود .. عقبة أمام الهلال لضم "البديل الأول" نيمار في يناير المقبل

بالطبع يعلم تمامًا مسؤولو الهلال السعودي أن الطريق لن يكون ممهدًا أمامهم لضم بديل للبرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصةً وأن التحركات السعودية بعد الصيف الماضي لم تعد مفاجئة بالنسبة لأندية أوروبا، التي ستعرف إلى حد ما كيف تحمي لاعبيها في قادم الانتقالات. (طالع التفاصيل)

على طريقة "وجودكم مثل عدمه" .. إعلامي يقلل من تأثير اللاعبين المحليين في الهلال

بينما يوجد في الهلال أفضل لاعب في آسيا 2022 وهو السعودي سالم الدوسري وغيره من النجوم، هناك من يقلل من أهمية وتأثير اللاعبين المحليين في الزعيم، مرجعًا الفضل في البطولات التي يحققها الفريق إلى لاعبيه الأجانب، الذين انضموا له في السنوات الأخيرة. (طالع التفاصيل)

بيب جوارديولا وجه أنظاره إلى الهلال .. نجم الزعيم يحظى بـ"اهتمام ملموس" من مانشستر سيتي

بينما يتجهز الهلال السعودي لإضافة المزيد من الصفقات القوية لصفوفه خلال الشتاء المقبل تعويضًا لإصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، يبدو أنه سيكون مهددًا بخسارة واحد من أفضل لاعبيه خلال الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

سعيد العويران لـ"مرتزقة" الهلال: توقفوا، نحن من صنعنا ناديكم!

رغم مناكفاته الكثيرة مع الهلاليين إلا أن سعيد العويران؛ نجم الشباب ومنتخب السعودية الأسبق، أكد حبه للزعيم، مشددًا على أن البعض يحاول الاصطياد في "الماء العكر" لضرب علاقته بالقلعة الزرقاء ومسؤوليها وجماهيرها. (طالع التفاصيل)

صفقة الشتاء الجدلية .. الهلال يستعد لخطف لاعب النصر والأخير يضحي بـ"فسخ العقد"

يبدو أنه تنتظرنا الكثير من الإثارة في الميركاتو الشتوي المقبل في دوري روشن السعودي، ليس فقط بالنسبة للأسماء العالمية الكبرى المنتظر التعاقد معها، إنما كذلك على صعيد الصفقات المحلية. (طالع التفاصيل)

صفقة غير متوقعة .. جورج جيسوس يبدأ محادثاته مع مدافع البرازيل لضمه إلى الهلال

بعيدًا عن جميع الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ارتبط نجم جديد، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

الهلال ينتظره .. موعد عودة نيمار إلى الرياض بعد عمليته الجراحية

حدد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، موعد العودة إلى العاصمة الرياض؛ بعد أشهر من التواجد في بلاده. (طالع التفاصيل)

لاعب محلي وليس كريستيانو رونالدو .. "أي هداف هلالي لا يقارن نهائيًا بنجم النصر التاريخي"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش أن هناك لاعب مر على نادي النصر السعودي يتفوق على كافة الهدافين في تاريخ الهلال، إذ وقع اختياره على أحد اللاعبين المحليين وليس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

بونو يصارع على جائزتين .. القوائم النهائية للمرشحين لـ"الأفضل" في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن القوائم النهائية لـ"جوائز الأفضل" في القارة، لعام 2023. (طالع التفاصيل)

حسم مصير مشاركة سافيتش مع الهلال قبل مواجهتي نافباخور والنصر

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"مخابرات وسم فئران ومحاولات عشاق سامي الجابر" .. كريستيانو رونالدو ونجوم الدوري السعودي ضحايا التهديدات قبل نيمار

الابتزاز والتهديد سلوك خطير يستخدمه بعض الأشخاص؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو تدمير حياة أفرد آخرين؛ وهو الأمر الذي لم ينجُ منه نجوم كرة القدم، حول العالم. (طالع التفاصيل)

اتهامات بنكران الجميل ومطالب بالطرد من السعودية .. انتقادات لاذعة لنجوم العالم في دوري روشن

رغم النقلة الكبرى التي حدثت في دوري روشن السعودي بعد الميركاتو الصيفي الماضي، جراء كم النجوم الهائل الذي تم التعاقد معه إلا أن هؤلاء النجوم لم يسلموا من الانتقادات اللاذعة من قبل النقاد والإعلاميين السعوديين. (طالع التفاصيل)

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