حسم مصير مشاركة سافيتش مع الهلال قبل مواجهتي نافباخور والنصر

مفاجأة لجماهير نادي الهلال قبل مواجهات الحسم

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تترقب جماهير نادي الهلال السعودي، مصير عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم "المصابين"، قبل المواجهات الحاسمة، التي تعقب فترة التوقف الدولي الحالية.

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الهلال يخوض مجموعة من المواجهات الحاسمة، بعد فترة التوقف الدولي؛ أبرزها ضد نافباخور الأوزباكي في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

ويستضيف الزعيم الهلالي، في الأول من ديسمبر القادم، نادي النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن مصير النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، قبل مواجهتي نافباخور والنصر.

وأكد العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، على اقتراب سافيتش البالغ من العمر 28 سنة، من الجاهزية التامة؛ بعد إصابته الأخيرة.

وأعلن الإعلامي الرياضي، أن النجم الصربي؛ سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نافباخور، ثم ضد النصر في الديربي.

جدير بالذكر أن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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