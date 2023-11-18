صفقة الشتاء الجدلية .. الهلال يستعد لخطف لاعب النصر والأخير يضحي بـ"فسخ العقد"

صفقة محلية ستحدث جدلًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة..

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يبدو أنه تنتظرنا الكثير من الإثارة في الميركاتو الشتوي المقبل في دوري روشن السعودي، ليس فقط بالنسبة للأسماء العالمية الكبرى المنتظر التعاقد معها، إنما كذلك على صعيد الصفقات المحلية.

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الصفقات المحلية السعودية مثيرة للجدل بشكل عام في السنوات الأخيرة فمنها محمد كنو، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد وغيرها تسببت في خلافات كبرى وتحقيقات للجان مختصة للفصل بين الأندية.

وفجر الصحفي الرياضي متعب بن عبد الله مفاجأة عندما كشف دون الكثير من التفاصيل عن نادٍ عاصمي يحاول التعاقد مع لاعب من الجار، ينتهي عقده بعد عام واحد من الآن، بل وأن ناديه على علم بالمفاوضات.

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لكن الصحفي خالد بن عبد العزيز أوضح تفاصيل أكثر، إذ أشار إلى أنه لاعب محلي من النصر والهلال هو من يقود المفاوضات، مشيرًا إلى أن تضحية اللاعب بالعالمي قد تصل لحد فسخ العقد وتغيير وكيل أعماله الحالي بهدف تمثيل الزعيم في الموسم المقبل.

ورغم أن الثنائي لم يصرح علنًا باسم اللاعب المنوط بهذه المزاعم إلا أن جمهور النصر توقع أن يكون خالد الغنام، خاصةً وأن عقده بالفعل ينتهي بنهاية الموسم المقبل، محذرين الإدارة من التفريط به نهائيًا.

الجناح الأيسر – صاحب الـ23 عامًا – شارك الموسم الجاري في 11 مباراة مع العالمي في مختلف البطولات بواقع 94 دقيقة، صنع خلالها هدفًا واحدًا.

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