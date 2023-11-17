لاعب محلي وليس كريستيانو رونالدو .. "أي هداف هلالي لا يقارن نهائيًا بنجم النصر التاريخي"

مقارنة فردية بعيدًا عن البطولات الجماعية..

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يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش أن هناك لاعب مر على نادي النصر السعودي يتفوق على كافة الهدافين في تاريخ الهلال، إذ وقع اختياره على أحد اللاعبين المحليين وليس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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الدويش اختار محمد السهلاوي؛ الهداف التاريخي للعالمي، رافضًا الاعتراف بفارق البطولات التي يتفوق بها هدافي الزعيم كافة على النصراوي.

وكتب الإعلامي الرياضي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: " أي هدّاف هلالي لايقارن بالسهلاوي .. سيقولون : فارق بطولات، البطولات نتيجة جماعية يسهم بها مستوى الحارس والدفاع والوسط وليس فقط الهجوم ويتدخل فيها التحكيم والتوفيق .. البطولات إنجاز قد ينسب لاحتياطي لم يشارك في مباراة واحدة .. بطلوا ضحك على عقولكم".

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وأضاف: "البطولات الجماعية ليست معيار تفوق فردي بدليل أنّ محمد الشلهوب أكثر بطولات من يوسف الثنيان و حسام عاشور أكثر من محمد صلاح وكامبياسو أكثر من مارادونا وألفيس أكثر من بيليه، هل الأكثر أفضل؟ ألفيس وهو ظهير أيمن حقق بطولات أكثر من نيمار الهداف، بطلوا ضحك على عقولكم".

يذكر أن السهلاوي هو الهداف التاريخي للنصر محرزًا 123 هدفًا خلال 259 مباراة شارك بها، أما الهداف التاريخي للهلال فهو ياسر القحطاني محرزًا 114 هدفًا خلال 262 لقاء.

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