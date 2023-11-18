بعدما طالبه الجمهور بـ"الاسترجال" .. لاعب الهلال السابق يرد بغرابة: أفعل كما يفعل نيمار!

رد غريب تسبب في صب الجماهير السعودية المزيد من الغضب على لاعب الهلال السابق..

SHAHID

لمثل هذه المواقف قيل "السكوت من ذهب"، فأحيانًا يكون مبرر الرجل سببًا في جلب مزيد من هجمات الغاضبين عليه، وهو ما حدث مع لاعب الهلال السابق والخليج الحالي حمد العبدان.

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صاحب الـ23 عامًا رحل عن الزعيم على سبيل الإعارة للخليج في صيف 2022، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في الصيف الماضي.

وقبل أيام قليلة، انتشرت صورة للعبدان خلال مران فريقه، يظهر به صابغًا شعره باللون الأزرق، ليتعرض لهجوم جم من الجماهير السعودية، التي انتقدت مظهره، وطالبته بـ"الاسترجال"، لدرجة تخطى بها بعضهم الخطوط الحمراء في الانتقادات وكال الاتهامات الغربية في وجه اللاعب.

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أما كم النقد الكبير الذي تعرض له، خرج العبدان للدفاع عن نفسه، فقال عبر فيديو انتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نيمار يصبغ؟ عادي، حمد يصبغ؟ لا" وسط علامات استياء ظاهرة على وجهه، إذ أن البرازيلي المنضم للهلال في الصيف الماضي سبق وأن صبغ شعره بألوان غريبة.

هذا الرد زاد من الغضب الجماهير، محاولة إقناعه بأن فعله لا يتناسب مع عادات وتقاليد شبه الجزيرة العربية، ولا يجب الاقتداء بالأجانب في كل شيء.

SHAHID