على طريقة "وجودكم مثل عدمه" .. إعلامي يقلل من تأثير اللاعبين المحليين في الهلال

الهلال الذي يعج بلاعبين كسالم الدوسري، ياسر الشهراني، محمد كنو، سلمان الفرج وغيرهم، هناك من يقلل من تأثير هؤلاء النجوم به!

SHAHID

بينما يوجد في الهلال أفضل لاعب في آسيا 2022 وهو السعودي سالم الدوسري وغيره من النجوم، هناك من يقلل من أهمية وتأثير اللاعبين المحليين في الزعيم، مرجعًا الفضل في البطولات التي يحققها الفريق إلى لاعبيه الأجانب، الذين انضموا له في السنوات الأخيرة.

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خلال الفترة الحالية، يتعرض لاعبو الزعيم لحملة من عدد من الإعلاميين ومن جماهير المنافسين متهمين إياهم بالتهرب من مباريات المنتخب السعودي في ظل تزامن تعرضهم للإصابات بشكل متكرر مع معسكرات الأخضر، إذ أنه خلال المعسكر الحالي غادر سالم الدوسري، ناصر الدوسري وياسر الشهراني، جراء الإصابات.

وعطفًا على هذه الاتهامات، قلل الإعلامي الرياضي علي هبة من محليين الأزرق، متساءلًا عن مدى تأثيرهم مع الأخضر، كي يكونوا مأثرين في ناديهم!

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وقال هبة، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "تسعة من لاعبي الهلال خاضوا مواجهة الأرجنتين مع السعودية في كأس العالم قطر 2022، لماذا هؤلاء التسعة لم يحققوا أي بطولة مع المنتخب؟، بينما في الهلال يحققون المنجزات، لماذا؟!".

وأضاف: "وجهة نظري في الهلال أن من يحمل النادي للبطولات هم الأجانب وأعضاء الشرف الداعمين له، والإعلام هو من يضخم المحليين ويجدون محاباة من كل مكان".

SHAHID