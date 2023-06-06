أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يهدد ميركاتو الاتحاد وقنبلة نور الدين أمرابط

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

نور الدين أمرابط يفجرها: النصر طلب عودتي لكن شرط منعني

فجّر النجم المغربي الكبير نور الدين أمرابط، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه عن عرض رسمي من نادي النصر؛ للعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم، من جديد (طالع التفاصيل).

السيناريو الأسود يتكرر .. كريستيانو رونالدو يحول هذا اللاعب من الاتحاد إلى النصر!

في مفاجأة من العيار الثقيل، اقترب نادي النصر، من "التوقيع" مع صفقة عالمية كبرى، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

بعد صراعهما في السعودية .. مواجهة شرسة بين النصر والاتحاد في إنجلترا

"لا وقت لنُهدره" .. هذا هو شعار أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات هذا الصيف، إذ بعدما حسم الاتحاد تعاقده مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وجه أنظاره إلى هدفه الجديد لكنه يجد منافسة شرسة ومعتادة من النصر (طالع التفاصيل).

هل يقود كريستيانو رونالدو مجددًا؟ .. مدرب ريال مدريد الأسبق يرد على عرض النصر رسميًا

رد التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني، على عرض النصر؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

الأهلي أم الهلال أو النصر؟ .. ليفاندوفسكي يختار ناديه في الموسم القادم

رد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على العرض السعودي؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"هلالي مرشح لرئاسة النصر و7 مفاجآت ستغير تاريخ الاتحاد والأهلي بعد الخصخصة"

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن خصخصة الأندية السعودية، فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، سلسلة من المفاجآت الكبرى للهلال والنصر والاتحاد والأهلي (طالع التفاصيل).

جدول مباريات النصر في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" مشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث انطلقت التصفيات بإقامة دور تمهيدي أول ثم ثانٍ ثم دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية (طالع التفاصيل).

جول 11 | سعودي وحيد يقود نجوم الاتحاد والهلال والنصر .. التشكيل المثالي لدوري روشن 2022-2023

نسختان مرت من جائزة "جول 11"، وهذه هي الثالثة، لكن يمكننا أن نقول أنها النسخة الأصعب على الإطلاق، من ناحية اختيار أفضل اللاعبين، نظرًا لكم النجوم المميزين الذي يضمهم الدوري السعودي (طالع التفاصيل).

جول 11 | مطاريد الهلال والنصر وصفقة الأهلي .. تشكيل أفضل محليين في دوري روشن السعودي 2022-2023

لا يهم إن كنت تلعب في فريقٍ كبير أو صغير، فعندما تبدع داخل المستطيل الأخضر، فأنت تستحق أن تحصل على الإشادة من الجميع (طالع التفاصيل).