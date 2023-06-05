هل يقود كريستيانو رونالدو مجددًا؟ .. مدرب ريال مدريد الأسبق يرد على عرض النصر رسميًا

النصر يواصل البحث عن مدرب عالمي جديد استعدادًا للموسم القادم

رد التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني، على عرض النصر؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر يبحث عن مدير فني عالمي، لقيادة الفريق الأول؛ خلفًا للفرنسي "المقال" رودي جارسيا، والذي رحل في أبريل الماضي، حيث تولى الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المهمة مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وأعرب بيليجريني في تصريحات مع صحيفة "آس" الإسبانية، بعد سؤاله عن عرض نادي النصر، عن فخره باهتمام عديد الأندية، بالتعاقد معه.

وكشف المدير الفني التشيلي، عن أنه يرغب في الاستمرار مع ريال بيتيس، واستكمال عقده الممتد حتى 30 يونيو من عام 2025.

ولكن على الرغم من ذلك، فتح مانويل بيليجريني، الباب أمام نادي النصر والفرق الأخرى المهتمة به؛ بالقول: "لا تعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

ومن ناحيتها.. أشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، إلى أن بيليجريني، يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع الفريق الإسباني؛ يسمح له بالرحيل إذا سدد مبلغ 6 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة، أكدت على ترحيب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بالتعاقد مع بيليجريني، بعد أن عملًا معًا لمدة موسم رياضي واحد فقط، في ريال مدريد الإسباني.