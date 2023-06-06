تعرف على جدول مباريات النصر في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" مشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث انطلقت التصفيات بإقامة دور تمهيدي أول ثم ثانٍ ثم دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية

ومع انتهاء الدورين التأهيليين الأول والثاني، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ست دوريات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

وبذلك تكتمل المجموعات في 4 تصنيفات، 4 مجموعات يتأهل من بينها المتصدر والوصيف وتبدأ من الدور ربع النهائي بعد ذلك.

النصر السعودي يطمح للعودة إلى مغازلة قلوب أنصاره بالتتويج بلقب هام على الأراضي السعودية بالذات، ويطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو في افتتاح باكورة بطولاته برفقة "العالمي"..

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات النصر في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات النصر في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب الشباب - النصر 20 يوليو 2023 - لم يحدد بعد النصر - الاتحاد المنستيري لم يحدد بعد - لم يحدد بعد النصر - الزمالك لم يحدد بعد - -

ترتيب مجموعة النصر في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان

يوجد النصر في المجموعة الثالثة والتي تضم كلًا من الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي.