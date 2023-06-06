بعد صراعهما في السعودية .. مواجهة شرسة بين النصر والاتحاد في إنجلترا

لن يتوقف الأمر عند رونالدو وبنزيما

"لا وقت لنُهدره" .. هذا هو شعار أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات هذا الصيف، إذ بعدما حسم الاتحاد تعاقده مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وجه أنظاره إلى هدفه الجديد لكنه يجد منافسة شرسة ومعتادة من النصر.

الاتحاد والنصر تنافسا بقوة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم حتى حسمه الأول لصالحه بفارق 5 نقاط، وقد جمعهما صراع آخر لكن خارج الملاعب وساحات المحاكم تحديدًا بعد فسخ الفريق العاصمي لعقد مهاجمه عبد الرزاق حمدالله وانتقاله للعملاق الجداوي.

الصراع بين الفريقين وحسب الصحفي المختص بسوق الانتقالات فابريتسيو رومانو انتقل إلى إنجلترا وتحديدًا العاصمة لندن، حيث يتنافس الفريقان على الفوز بتوقيع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.

رومانو أشار عبر تويتر إلى أن المسؤولين السعوديين متواجدون في لندن حاليًا لتقديم عرض رسمي إلى كانتي يتضمن حصوله على 100 مليون يورو سنويًا تتضمن حقوق الصورة وإعلانات، مشيرًا إلى أن الاتحاد والنصر يسعيان للفوز بتوقيعه.

وأوضح الصحفي المخضرم أن بطل العالم 2018 مع فرنسا يُعطي تجديد عقده مع تشيلسي الأولوية لمستقبله، مشيرًا إلى أن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري كان قريبًا في مارس.

يُشار إلى أن كانتي لم يلعب سوى 7 مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ عانى كثيرًا من الإصابات والتي أبعدته عن مونديال قطر 2022.