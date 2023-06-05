الأهلي أم الهلال أو النصر؟ .. ليفاندوفسكي يختار ناديه في الموسم القادم

حسم مستقبله بعد موسم رياضي واحد فقط في نادي برشلونة الإسباني

رد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على العرض السعودي؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

المملكة العربية السعودية تستهدف العديد من النجوم العالميين، لضمهم في الصيف الحالي؛ حيث ظهر اسم ليفاندوفسكي، اليوم الإثنين؛ وذلك بعد موسم واحد فقط مع برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، رفض المهاجم البولندي، العرض السعودي "الفلكي"؛ حيث لا يرغب في الانتقال إلى المنطقة العربية حاليًا.

وكشفت الصحيفة، عن أن ليفاندوفسكي، أخبر السعوديين بأنه سعيد للغاية في الفريق الكاتالوني، ومؤمن بمشروع النادي الذي توّج بثنائية الدوري الإسباني والسوبر المحلي، في الموسم الرياضي 2022-2023.

وشددت على أن روبرت ليفاندوفسكي، الذي قاتل من أجل الانتقال إلى برشلونة، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني؛ يلعب "دور القائد" في غرفة ملابس الفريق، ويقدّم النصائح دائمًا إلى اللاعبين الشباب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، إلى أن ليفاندوفسكي، لن يضحي بحبه لنادي برشلونة، وكذلك سعادته بالعيش في المدينة الساحلية؛ من أجل الانتقال إلى السعودية.

وبعد اقتراب الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد؛ فإنه من المرجح أن يكون العرض السعودي المقدم إلى ليفاندوفسكي؛ من الهلال أو النصر أو الأهلي، في ظل بحثهم عن مهاجم عالمي، في الصيفية.