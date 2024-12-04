أخبار النصر اليوم | فشل الصفقة المرتقبة في يناير، وموقف محمد سيماكان من مواجهة الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 ديسمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر يستعيد سيماكان أمام الاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية أن محمد سيماكان مدافع النصر بات جاهزًا تمامًا لمواجهة الاتحاد مساء الجمعة القادم في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدافع الفرنسي كان قد تعرض لكدمة في الساق خلال مواجهة ضمك يوم الجمعة الماضي أبعدته عن مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس.

الصحيفة أوضحت أن الجهاز الطبي منح اللاعب الضوء الأخضر للانضمام إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

مواجهة منتظرة بين الثنائي البرتغالي والفرنسي

التوقعات حملت مفاجأة جميلة لفريقين!

GOAL

مستجدات ميركاتو النصر الشتوي..

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

هدف جديد لصندوق الاستثمار

النصر يُعاني منذ سنواتٍ عديدة..