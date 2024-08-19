أخبار النصر اليوم | مهلة أخيرة من المهيدب قبل استقالته، واللجوء للقضاء للتخلص من جويدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 أغسطس 2024.

قيل أن اللاعب عُرض على الفريق الجداوي

هل نشهد صراعًا بين المهيدب ورونالدو في الفترة القادمة؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كواليس نارية داخل النصر وسيناريو اتحادي يلوح في الأفق..

الهلال واصل انتصاراته في الديربي وتُوج بالسوبر

بعد أقل من شهرين على رئاسة النصر..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

نهائي السوبر يبوح بالمزيد من لقطاته المثيرة..

بعد رباعية الهلال في نهائي السوبر..

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 18 أغسطس 2024

الصرامي يكشف عن خطايا جويدو في النصر..

هل كان يقصد المزاح بالفعل؟

النصر خسر السوبر بنتيجة قاسية أمام الهلال