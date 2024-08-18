رغم نفي وكيله .. النصر يستعد لإقالة كاسترو والسر وراء تأجيل القرار!

بعد رباعية الهلال في نهائي السوبر..

وسط حالة من الغضب العارم بعد خسارة كأس السوبر برباعية الهلال، باتت جماهير نادي النصر، في انتظار الإعلان الرسمي من قِبل الإدارة، عن إقالة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، والتي بات مطلبًا للجماهير منذ نتائج الفريق، خلال مبارياته التجريبية في معسكري البرتغال وإسبانيا.

وبعد تقدم النصر بهدف نظيف أحرزه كريستيانو رونالدو، خلال الشوط الأول، انفجر الهلال بأربعة أهداف سجلها في الشوط الثاني، عن طريق سيرجي سافيتش وألكساندر ميروفيتش (هدفين) ومالكوم، وسط أخطاء دفاعية فادحة، ليتوج الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الخامسة، بينما تجمد رصيد النصر عند لقبين في تاريخه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة نادي النصر، تستعد لإقالة المدرب لويس كاسترو، خاصة وأن الهزيمة انعكست آثارها على غضب كريستيانو رونالدو الشديد، والذي وصفه التقرير بأن وصل كاسترو لتدريب النصر بكلمة "نعم" منه.

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ولم تعلن الإدارة النصراوية عن إقالة كاسترو بشكل رسمي، في انتظار تعيين المدرب الجديد، رغم أن المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، اتخذ القرار بشكل نهائي.

وتشير التقارير إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق، هو المرشح لقيادة النصر كبديل محتمل، بعد إقالة كاسترو، في الوقت الذي يستعد فيه الأصفر لاستهلال مشواره في دوري روشن السعودي، بملاقاة الرائد، يوم الخميس المُقبل، في الجولة الأولى من الموسم الجديد، والذي سيشهد أيضًا مشاركة الفريق في بطولة دوري النخبة الآسيوية.

يأتي ذلك على الرغم من تصريحات أنطونيو تيكسيرا، وكيل كاسترو، والذي ذكر أن الإدارة لم تبلغه بشيء حول عدم استمرار المدرب النصر في المرحلة المُقبلة، وأن البرتغالي لديه شغف لتحقيق البطولات مع الفريق خلال الموسم الجديد.