فيديو | بعد ثانية واحدة .. الهلال يوجه "أسرع عقوبة" لمشجع نصراوي في التاريخ!

نهائي السوبر يبوح بالمزيد من لقطاته المثيرة..

لا تزال جعبة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، تحمل المزيد من اللقطات غير الاعتيادية، خاصة وأن نتيجة المباراة كانت تحمل مفاجأة كبرى، بعدما نجح الهلال في حسم اللقب، بفوز عريض على النصر برباعية.

النصر تقدم في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بهدف أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يقلب الهلال الطاولة برباعية جاءت عن طريق سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش (هدفين) ومالكوم، ليحصد الهلال اللقب رقم 70 في تاريخه.

وتداول نشطاء مقطع فيديو طريف لأحد المشجعين النصراويين الذين كان يسخر من صديقه الهلالي بعد تقدم كريستيانو رونالدو، إلا أن المشجع لم يكد ينهي جملة، حتى جاء الرد سريعًا عن طريق سيرجي سافيتش الذي راوغ الدفاعات، ووقع على هدف التعادل للهلال بتسديدة على يمين الحارس بينتو.

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المباراة شهدت لقطات مثيرة للجدل، مثل حركة هجومية من كريستيانو رونالدو تجاه زملائه ومغادرة ملعب المباراة دون الانتظار لمراسم استلام الميدالية الفضية، فضلًا عن تواجد علي البليهي، مدافع الهلال، الذي رفض مصافحة المنافسين أثناء تنظيم الممر الشرفي من قِبل لاعبي الهلال، وكذلك رفض سامي النجعي مصافحة ميتروفيتش عقب اللقاء.

وبات مستقبل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، على المحك، في ظل أنباء حول استقرار الإدارة النصراوية على إقالته لسوء النتائج، مع انتظار الاتفاق مع المدير الفني الجديد، قبل الإعلان عن القرار رسميًا.