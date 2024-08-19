رغم ترحيبه بشرط الاتحاد .. النصر يُوقف انتقال ساديو ماني لهذا السبب

قيل أن اللاعب عُرض على الفريق الجداوي

كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل مهاجم النصر، ساديو ماني، وإمكانية انتقاله إلى الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

المصادر الصحفية السعودية تحدثت مؤخرًا عن عرض اللاعب على الفريق الجداوي، مشيرة إلى ترحيب الأخير بشرط أن يُرافقه لاعب محلي رُجح أن يكون المدافع عبد الإله العمري، وكذلك تحمل لجنة الاستقطاب والنصر رواتب السنغالي وأخيرًا عدم اعتباره من ميزانية النادي المخصصة له هذا الصيف.

الإعلامي النصراوي أوضح خلال منصة إكس أن النصر رحب بالشرط الخاص به، إ لا يُمانع رحيل أحد اللاعبين المحليين بجانب ماني، مشيرًا إلى أن النادي، رغم ذلك، أوقف الصفقة لسبب آخر تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "النصر هو من أوقف صفقة انتقال ساديو ماني لفريق الاتحاد لحين معرفة مصلحته الفنية بخصوص لاعب آخر وليس الاتحاد، وهذا دليل أن النصر لم يعرض اللاعب، لكنه مبدئياً لا يمانع من إعارة لاعب محلي بشرط أن يتكفل به الاتحاد".

جدير بالذكر أن النصر تعاقد مع ماني في صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أن اللاعب لم يقدّم المستوى المأمول منه في الموسم الرياضي الماضي ليدخل في خلافات عنيفة مع الجماهير.