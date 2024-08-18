"ابن نافل صرع النصر والأهلي" .. سعود الصرامي يلجأ إلى القضاء للخلاص من جويدو!

الصرامي يكشف عن خطايا جويدو في النصر..

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أنه سيلجأ إلى القضاء من أجل التخلص من الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، بوصفه عضوًا في الجمعية العمومية للنادي، كاشفًا عن القرارات التعسفية التي اتخذها جويدو في النادي، خلال المرحلة السابقة.

وشهد نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، زلزالًا في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بعد خسارة النصر أمام الهلال بنتيجة (1-4)، حيث اكتفى النصر بهدف وحيد أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، "البطولات التي حققها الهلال تحت رئاسة فهد بن نافل، هي بمثابة انتصار للكفاءات الوطنية السعودية، المؤهلة والمتسلحة بالعلم والمعرفة، على الكفاءات الأجنبية المهترئة، والتي تتقاضى مليارات الدولارات، في السابق كانت مشاكل الاتحاد والأهلي والنصر، مادية وليست إدارية، وكانوا يمتلكون كفاءات سعودية، ولكن ينقصهم الدعم الاقتصادي، والآن مع توفر الدعم المالي، حاولوا مجاراة الهلال، حتى صرعهم ابن نافل بالضربة القاضية في كافة المنافسات".

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وتحدث الصرامي عن جويدو، قائلًا إنه سينتقل من المنبر الإعلامي إلى القضائي، باعتباره عضوًا في الجمعية العمومية، ويملك قائمة وموافقة وزارة الرياضة، وإنه سيجلس مع قانونيين لمعرفة الجهة التي يحق له تقديم الشكوى من أجل رحيل الرئيس التنفيذي الإيطالي.

وأضاف "جويدو لا يتواجد في الرياض، ويلغي عقود الكفاءات السعودية الإدارية والفنية بشكل تعسفي، مع المبالغة في عقود الأجانب، وتسبب في تفريغ الفئات السنية من المدربين الأكفاء، ومن حسن الحظ أنهم وجدوا عقودًا في نادي الشباب، وبالأمس شاهدنا إبراهيم المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية، الذي أنفق حوالي 50 مليون ريال من جيبه الخاص على الصفقات، قاعد في المدرجات، وجويدو يتوجه لمنصات التتويج، وقبل 6 شهور أيضًا، قرر إنهاء عقد سحر الحقباني التي كتبت التاريخ مع النصر، بشكل تعسفي، ثم صعد لمنصة تتويج الفريق ببطولة السيدات".