أخبار النصر اليوم | رسالة رائد إسماعيل الواضحة إلى رونالدو، وبيان غاضب بشأن متعب الحربي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 سبتمبر 2024.

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بعد انتقال صفقة الموسم إلى الهلال..

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ضربة الساعات الأخيرة في العالمي

ميركاتو السعودية .. خيبة أمل أم هدوء منطقي؟

النصر يكشف حقيقة الصفقة الجدلية..

المدير التنفيذي للنصر يفتح ملف الغضب من جويدو فينجا وحقيقة رحيل لويس كاسترو..

كيف حدث التحول المفاجئ في صفقة ظهير الشباب؟

"وقع لناديين في آن واحد" .. مفاجأة كبرى عن صفقة ظهير الشباب

هل الهلال متوغل في النصر؟ المدير التنفيذي يرد..

مدرب إسبانيا يثبت أنه "لا حقائق مطلقة ولا ثوابت"!

لأن جمهور النصر كلمته مسموعة..

الميركاتو الصيفي يغلق أبوابه في 2 سبتمبر..

تعرف على تفاصيل غير متوقعة في صفقة متعب الحرب

لا يتبقى على غلق باب الانتقالات سوى ساعات..

تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العالمي؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 31 أغسطس 2024

أزمة كبرى..

الاتحاد يبحث عن حل أزمته الدفاعية