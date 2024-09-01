"رعاية الهلال حقيقة لكنها خارجة عن إرادتي" .. رائد إسماعيل يدافع عن نفسه بعد اتهامات جمهور النصر

هل الهلال متوغل في النصر؟ المدير التنفيذي يرد..

في وقت تلاحق مجلس إدارة نادي النصر السعودي مزاعم الانتماء للغريم "الهلال"، ما كان من رائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للعالمي، إلا الخروج للرد على تلك الاتهامات التي تلاحقه.

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البعض يزعم أن إسماعيل هلالي في الأساس، داعمًا مزاعمه بامتلاكه شركة الطائرات المروحية "الراعية" للزعيم، وهو ما نفاه مؤكدًا أن "رئيس مجلس إدارتها فقط"، ولا دخل له بقرارات الرعايات، ولا تتضارب المصالح بين عمله في النصر ورئاسته للشركة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح رائد إسماعيل خلال ظهوره في برنامج "كورة" أن شركة الطائرات المروحية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ المستحوذ على 75% من ملكية أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، وعمله كرئيس مجلس إدارة يقتصر على وضع سياسات العمل في الشركة وما شابه، دون التدخل في قرارات الرعاية، موضحًا أنه عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات الراعية للنادي الأهلي أيضًا.

وشدد: "أنا نصراوي منذ الصغر، اسألوا الأمير فيصل بن تركي، لا أعلم لماذا يتهمني البعض بدمار النادي أو بانتمائي للهلال!".

وبالفعل تواصل مقدم البرنامج "تركي العجمة" مع الأمير فيصل بن تركي، الذي أكد على حديث رائد، مؤكدًا نصراويته منذ الصغر، رافضًا التشكيك به وبعمله نهائيًا.