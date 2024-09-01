"السعودية لا تحتكر لاعبينا!" .. دي لافوينتي يرفض "اضطهاد" نجوم إسبانيا في الدوريات العربية

مدرب إسبانيا يثبت أنه "لا حقائق مطلقة ولا ثوابت"!

"رحلت عن السعودية خوفًا على مكاني في المنتخب الإنجليزي" هكذا صرح جوردان هندرسون عندما غادر الاتفاق في شتاء 2024 بعد ستة أشهر فقط من الانضمام له قادمًا من ليفربول، لكن لويس دي لافوينتي؛ المدير الفني للمنتخب الإسباني، لا يجعل لاعبيه يعانون مرارة التفكير في مكانهم بلاروخا.

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إسبانيا تمتلك عدة لاعبين ناشطين في الدوريات العربية؛ كخوسيلو (الغرافة القطري)، إيميريك لابورت (النصر السعودي)، ناتشو (القادسية السعودي)، جابري فيجا (الأهلي السعودي) وغيرهم.

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وبالفعل مخاوف هندرسون تتحقق على أرض الواقع مع عدد من اللاعبين، ممن يرفض مدرب منتخب بلاده اللجوء للاعتماد على اللاعبين غير الناشطين في أوروبا، لكن دي لافوينتي أثبت عمليًا أنه "ليس من محبي الحقائق المطلقة والطرق الثانية"، بحسب ما وصفته شبكة "ريليفو" الإسبانية..

الشبكة أفردت تقريرًا عن بعض ملامح تفكير مدرب المنتخب الإسباني موضحة أن استدعاءه للابورت في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ومنحه مكانًا أساسيًا كان أول دليل عملي على عدم اتخاذه موقف معادٍ لدوري روشن السعودي.

لكن الأمر لا يتوقف عند يورو 2024 بل حتى في التوقف الدولي الحالي استعدادًا لمواجهتي صربيا وسويسرا دوري أمم أوروبا، قرر دي لافوينتي استدعاء خوسيلو ولابورت.

هذا ينفي مزاعم البعض بشأن استبعاد ناتشو وأنه مرتبط بانتقاله من ريال مدريد الإسباني للقادسية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ أوضحت "ريليفو" أن استبعاده لأسباب فنية بحتة، خاصةً وأن الثنائي روبين لو نورماند ودانيال فيفيان؛ قلبي الدفاع، أفضل منه، بجانب لابورت وباو توريس.

وأكبر دليل على ذلك، ما قاله مدرب لاروخا عبر إذاعة "أوندا سيرو": "السعودية لا تحتكر لاعبيها، والدليل لابورت، فأنا أفضل لاعب يلعب 90 دقيقة في السعودية على آخر يلعب 15 أو 20 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي".