"لا يمكننا العناد مع جماهيرنا" .. النصر يعلنها رسميًا: قراران مهمان بشأن تغيير الشعار وسلطان الغشيان

لأن جمهور النصر كلمته مسموعة..

يبدو أن الضغط الجماهيري أتى بثماره في نادي النصر السعودي، وقررت إدارة النادي الاستجابة لمطالب الجماهير في ملفين مهمين..

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الحديث هنا عن ملفي تغيير شعار النادي وتعيين الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان مديرًا لقناة النصر الجديدة؛ الأول زعمت بعض التقارير أن الاتجاه به هو إلغاء وجود الجزيرة العربية على العلم، وهو ما أكده رائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للعالمي، لكن ليس في الشعار الأساسي، إنما في شعار كان سيتم استحداثه، لاستخدامه في الجوانب التسويقية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عن جدل الشعار، قال رائد إسماعيل خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "الشعار غالي بالنسبة لنا، ووجود الجزيرة العربية إرث لنا ومهم للجميع، لم نكن نرغب في تغييره، إنما فقط تحديثه كما تم على مدار التاريخ، لكن بعد الدراسات اكتشفنا أن بعض الأندية العالمية لديها شعار آخر تسويقي غير الشعار التسويقي، لكن بعد غضب الجماهير تم إلغاء الفكرة، وقررنا تحديث الشعار الأساسي دون حذف الجزيرة العربية بل سنبرزها".

أما عن الغشيان فقد اعترف المدير التنفيذي بالفعل بالاتفاق معه على إدارة قناة النادي، لكن الغضب الجماهير دفعهم للتراجع، وهو ما قوبل بالترحيب من جانب الأول..

"لا نفكر في العناد مع الجماهير، هم الأساس، فقط كنا نبحث عن بعض الكوادر أصحاب الخبرة الكبيرة، وكل الخصائص توفرت في سلطان الغشيان، لذا فكرنا في تعيينه بالفعل، لكن عدم قبول الجماهير به جعلنا نتراجع، وهو ما تقبله الغشيان".

يذكر أن جمهور النصر رفض الغشيان في ظل عمله مع الإعلامي وليد الفراج؛ المعروف بالعداء الكبير بينه وبين جماهير النصر، في ظل إسقاطاته الساخرة المتكررة على النادي.