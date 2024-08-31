بعد ويسلي .. النصر يحدد مركز ثاني الأجانب "المواليد"!

لا يتبقى على غلق باب الانتقالات سوى ساعات..

تسارع إدارة نادي النصر، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالصفقات الجديدة، قبيل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، لأندية دوري روشن السعودي، يوم الإثنين المُقبل.

وأعلن النصر عن عقد ثلاث صفقات في موسم الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، من أتلتيكو باراناينسي، ومواطنه ويسلي جاسوفا من فلومينيسي، فضلًا عن التعاقد مع سالم النجدي من الفتح.

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ووفق قانون الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول صفقات أندية دوري روشن، في الموسم الجديد، فإنه يسمح التعاقد مع 10 لاعبين أجانب، بشرط قيد لاعبَين اثنين من مواليد 2003 فما بعد، علمًا بأن النصر ضم صفقته الأولى، بالتعاقد مع ويسلي، صاحب الـ19 عامًا، بعقد لمدة 4 مواسم، حتى صيف 2028.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، أن إدارة النصر تواصل العمل على حسم صفقة جديدة، وضم لاعب أجنبي من مواليد 2003، لتدعيم خط وسط الفريق.

وارتبط اسم النصر بعدد من الصفقات التي ينتظر الإعلان عنها، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، مثل المدافع الفرنسي محمد سيماكان من لايبزيج الألماني، ومتعب الحربي من الشباب.