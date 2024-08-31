أخبار الاتحاد اليوم | منع أحمد شراحيلي من الإجازة .. وانتهاء أزمة عبدالله المعيوف

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 31 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 31 أغسطس 2024.

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نهاية أزمته في الاتحاد .. عبد الله المعيوف يوقع خلال أيام مع فريقه الجديد!

أصبح الدولي عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على أعتاب الانتقال إلى محطة جديدة في مسابقة دوري روشن السعودي، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، خلال يوم الإثنين المُقبل. "اقرأ التفاصيل"

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بعد رحلة مليئة بالتعقيد .. الاتحاد يعلن رحيل جوتا ويكشف وجهته الجديدة!

أعلن نادي الاتحاد عن رحيل البرتغالي جوتا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، كاشفًا عن عودته إلى الملاعب الأوروبية من جديد، بعد عام قضاه في أرجاء العميد. "اقرأ التفاصيل"

رغم قرار لوران بلان .. أحمد شراحيلي "ممنوع" من إجازة الاتحاد بسبب إصابته!

يبدو أن عودة أحمد شراحيلي، مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد، لن تكون سهلة على الإطلاق، فلا يزال اللاعب في انتظار موعد بدء البرنامج اللياقي، الذي يقرّبه من العودة إلى التدريبات الجماعية. "اقرأ التفاصيل"

حمد المنتشري يرد على سامي الجابر .. "سر فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا ورفض عرض إنجليزي"

كشف حمد المنتشري، نجم الاتحاد السابق، وأحد أعضاء الجيل الذهبي، المُتوج بلقب دوري أبطال آسيا، عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2005، ورأيه في اعتراض سامي الجابر، نجم الهلال السابق، على عدم فوزه بالجائزة في تلك النسخة. "اقرأ التفاصيل"

بعد سلسلة مفاوضات .. النصر يتخذ قراره النهائي بشأن انتقال عبد الإله العمري إلى الاتحاد

اتخذت إدارة شركة نادي النصر قرارها النهائي، بشأن انتقال عبد الإله العمري مدافع العالمي، إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"