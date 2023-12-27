أخبار النصر اليوم | رونالدو "المستفز"، واعتراف لويس كاسترو الجريء

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 ديسمبر 2023
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فيديو | فن الاستفزاز! .. رونالدو يضايق جمهور الاتحاد عقب نهاية كلاسيكو النصر
لم يستسلم أمام استفزازات جماهير الاتحاد.
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