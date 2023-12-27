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أخبار النصر اليوم | رونالدو "المستفز"، واعتراف لويس كاسترو الجريء

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 ديسمبر 2023

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جدل تحكيمي كبير بعد فوز النصر على الاتحاد.

ماذا كتب النصر بعد كلاسيكو الاتحاد الكبير.

تفوق على نجوم العالم في صراع الهدافين.

كيف علق فهد الهريفي على فوز النصر بخماسية أمام الاتحاد؟

تصريحات لويس كاسترو وساديو ماني بعد كلاسيكو النصر والاتحاد.

ماذا فعل نجم الاتحاد بعد الخسارة أمام النصر؟

البرازيلي يسخر بعد خماسية النصر أمام الاتحاد.

نجم النصر يتمتع بروح مرحة.

الاتحاد سقط بالخمسة أمام النصر مساء أمس.

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