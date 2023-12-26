كريستيانو رونالدو "هداف العالم" الجديد .. ابتكر خدعة هجومية ولم يحترم الروح الرياضية

تفوق على نجوم العالم في صراع الهدافين

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كالعادة.. خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر "الأنظار"، خلال كلاسيكو المملكة الكبير أمام فريق الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء.

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النصر فاز (5-2) على مستضيفه الاتحاد، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

رونالدو ظهر في الكلاسيكو مبكرًا، عندما سجل هدفًا في الدقيقة 11، بعد خطأ فادح من عبد الله المعيوف، حارس مرمى العميد الاتحادي؛ إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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ولم تمر سوى 8 دقائق فقط، حتى عاد الأسطورة البرتغالية لـ"هز" شباك الاتحاد، وهذه المرة بهدف شرعي من ركلة جزائية؛ نفذها بطريقة رائعة أمام المتخصص المعيوف.

وكاد كريستيانو أن يسجل الهدف "الشخصي" الثاني، في الدقيقة 22؛ عندما انطلق بشكل أكثر من رائع من منتصف الملعب، قبل أن يسدد في العارضة الاتحادية.

أجمل لقطات كريستيانو رونالدو في الشوط الأول، كانت تلك التي جمعته مع مدافع النصر علي لاجامي؛ حيث قام الأسطورة البرتغالي بـ"التخفي" خلف زميله، أثناء ركلة ركنية لفريقه، في محاولة لخداع دفاعات الاتحاد، في ابتكار هجومي جديد.

كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني من الكلاسيكو

وبدأ رونالدو، الشوط الثاني من الكلاسيكو، بـ"الصراخ" في وجه زملائه في نادي النصر؛ بعد هدف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، في الدقيقة 51.

واختفى الأسطورة البرتغالية بالكامل بعد ذلك؛ حتى جاءت الدقيقة 68، عندما سجل رونالدو هدفًا جديدًا، ومن ركلة جزائية أيضًا، تحصل عليها مواطنه أوتافيو مونتيرو.

بعد هذا الهدف.. أثار كريستيانو رونالدو الجدل، عندما رفض إخراج الكرة، رغم سقوط سلطان الغنام وعبد الرحمن العبود، ثنائي النصر والاتحاد على الأرض؛ ليشن هجمة انتهت بتسجيل زميله السنغالي ساديو ماني، هدفًا في الدقيقة 75.

وفي المجمل.. مرر رونالدو، 29 كرة إلى زملائه في النصر، بنسبة نجاح 89.7%، مع التسديد 5 مرات، بالإضافة إلى النجاح في التحامين من أصل 4 شارك فيهم.

أرقام كريستيانو رونالدو "القياسية" بعد الكلاسيكو

وبثنائيته في الشباك الاتحادية.. أعلن رونالدو عن نفسه، هدافًا للعالم في عام 2023، برصيد 53 هدفًا، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

كين ومبابي سجل كل منهما 52 هدفًا في عام 2023، ليتفوقا بهدفين عن المهاجم النرويجي الكبير إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

أيضًا.. عادل كريستيانو رونالدو، رقم النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السابق، في قائمة أكثر من سجل في عام ميلادي واحد، بمسابقة الدوري السعودي، برصيد 33 هدفًا.

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