"نقترب من الهلال ولكن!" .. فهد الهريفي ينتقد النصر رغم الفوز التاريخي أمام الاتحاد

كيف علق فهد الهريفي على فوز النصر بخماسية أمام الاتحاد؟

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رغم سعادة فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، على بفوز فريقه التاريخي أمام الاتحاد إلا أنه انتقد بعض الجوانب في المباراة كذلك، مؤكدًا أن العالمي يحتاج للكثير كي يتوج ببطولة.

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العالمي أسقط العميد بخماسية مقابل هدفين على ملعب الجوهرة المشعة، أمس الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، أكد الهريفي أن الفارق كبير بين النصر ومنافسيه في الدوري المحلي وحتى فرق غرب آسيا، لكنه أوضح أنه يقترب من غريمه وجاره الهلال من الناحية الفنية، وإن كان عمله لا يزال منقوصًا.

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نجم العالمي الأسبق كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ألف مبروك يا نصراويين، قوة النصر وحلوله تبحر بالنصر رغم الأمواج العاتية ومنعطفات المباراة، شوط أول سيئ من أغلب نجومه وشوط طرد فيه لاعب خلق النقص، جعل الاتحاد ينهار".

وأضاف: "النصر يؤكد ما نقوله أنه فارق كثير عن الفرق المحلية وحتى في غرب آسيا ويتساوى ويقترب من الهلال فنيًا، لكن بكل أمانة وواقعية يحتاج المزيد لتحقيق الألقاب!!، الفترة الشتوية فترة التوقف تحتاج تكملة العمل".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد العالمي إلى النقطة 43 في الوصافة، متأخرًا بسبع نقاط عن الهلال؛ المتصدر.

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