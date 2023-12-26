"اصطاد النمر بأقل مستوى" .. النصر يسخر من الاتحاد بقسوة بعد الكلاسيكو

ماذا كتب النصر بعد كلاسيكو الاتحاد الكبير

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سخر نادي النصر، من غريمه الاتحاد؛ بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم، في كلاسيكو المملكة الكبير، مساء اليوم الثلاثاء.

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النصر فاز على مستضيفه الاتحاد (5-2)، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكتب النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد نهاية الكلاسيكو مباشرة: "في ليلةٍ لم يظهر بها العالمي بمستواه.. النصر يكتفي بالخمسة في شباك الاتحاد!".

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ولم يتوقف العالمي عند ذلك؛ حيث نشر صورة عبر حسابه أيضًا، يظهر أحد الفرسان؛ وهو يحمل نمرًا في يده، بعد اصطياده.

وعلق نادي النصر على هذه الصورة، التي تسخر من الاتحاد، الملقب بقلعة النمور؛ قائلًا: "الفارس.. مـرّ من هنا".

جدير بالذكر أن النصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 43، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد الاتحاد عند النقطة الـ28، في المركز السادس.

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