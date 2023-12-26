جدل تحكيمي كبير بعد فوز النصر على الاتحاد

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أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الجدل بعد فوز النصر "الكاسح" على الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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النصر فاز على مستضيفه الاتحاد (5-2)، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

واعتبر الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، أن الأداء التحكيمي أثر على نتيجة الكلاسيكو النهائية؛ قائلًا: "لا يُمكن الحديث عن الجانب الفني فقط".

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وأضاف الإعلامي الرياضي: "من الواضح جدًا، أن الأداء التحكيمي؛ ساهم في (خلخلة) كلاسيكو النصر والاتحاد".

وردًا على أحد مشجعي النصر، الذي زعم عدم أحقية الاتحاد في الحصول على ركلة جزائية؛ قال الفراج: "من تعود أن يشتكي من التحكيم، لن يرى استفادته منه".

واعتبر وليد الفراج، أن جماهير الفرق التي تشتكي من التحكيم، سيظلون يرون أنفسهم مظلومين؛ سواء في الماضي أو الحاضر أو حتى المستقبل.

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