فيديو | مستهزئًا بعبدالرزاق حمدالله وساخرًا من الاتحاد .. تاليسكا يحتفل بالفوز التاريخي للنصر بطريقته

البرازيلي يسخر بعد خماسية النصر أمام الاتحاد..

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احتفل البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، بفوز فريقه التاريخي أمام الاتحاد اليوم الثلاثاء، بطريقة ساخرة كعادته.

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العالمي أسقط النمور في معقلهم داخل الجوهرة المشعة بخماسية مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، ظهر تاليسكا رفقة زميله الحارس وليد عبدالله في غرفة الملابس محتفلين بالفوز، إذ يشير البرازيلي بخماسية بيده، مع ترديد "يا بكاية .. يا بكاية".

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هتاف "يا بكاية" هو الهتاف الذي يردده جمهور النصر تجاه لاعبهم السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد الحالي، إذ تم اعتماده بعدما رحل عن ناديهم في أواخر عام 2021 بفسخ العقد من قبل إدارة النادي لأسباب انضباطية.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد العالمي إلى النقطة 43 في الوصافة، متأخرًا بسبع نقاط عن الهلال؛ المتصدر.

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