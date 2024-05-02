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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | رسالة لويس كاسترو إلى جورج جيسوس، وموقف تاليسكا من نهائي الكأس

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 مايو 2024

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