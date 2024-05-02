أخبار النصر اليوم | رسالة لويس كاسترو إلى جورج جيسوس، وموقف تاليسكا من نهائي الكأس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 مايو 2024
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
الموضوع يُستكمل بالأسفل
تعرف على موقف لويس كاسترو من الرحيل
حمّل التطبيق الآن الاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
لهذا السبب طالبت المشجعة بارتداء قميص النصر!
هل نرى نجم مانشستر في دوري روشن الموسم المقبل؟
شاهد كيف رد الشهراني على المشجع النصراوي
ماذا قال حارس الهلال السابق عن إصابة لاعب النصر؟
الهلال يواجه الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي..
النصر يتشبث بآخر أمل له في الدوري
النصر يواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين..
شاهد ما حدث في تلك الواقعة الغريبة
تعرف على موقف تاليسكا من نهائي كأس الملك
رونالدو يُسجل هدفين في انتصار النصر على الخليج
النصر حسم البطاقة الثانية وسط أعين حمراء لماني!