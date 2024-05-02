"لا أريد الحديث عن الرئيس" .. تصريح مفاجئ من جويدو بشأن مستقبل النصر

النصر يتشبث بآخر أمل له في الدوري

أبدى جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر، سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الخليج والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق النصر الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع الهلال في المباراة النهائية.

وقال فينجا خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى": "المباراة كانت جيدة ولعبنا بشكل جيد وصنعنا عدة فرص وسجلنا وكان يجب أن نسجل أهداف أكثر، سعيدون بالوصول إلى النهائي لقب الكأس هو أحد أهدافنا من بداية الموسم ولدينا تركيز كبير لنيل هذا اللقب".

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وأضاف: "نريد مواصلة الأداء الجيد في الدوري حيث لازال لدينا آمال في اللقب حتى الآن ونريد مواصلة الاداء الجيد وتقديم شعور الرضا لجماهيرنا التي تدعمنا دائمًا".

وواصل: "مستقبل النصر مشرق، لا أريد الحديث عن الرئيس، هذه سنة أولى للمشروع الذي بدأناه مع الفريق والمدرب الحالي، لدينا مشروع يستمر لسنتين وثلاث، ونسعى للتتويج بلقب بنهاية الموسم الحالي".

واختتم فينجا تصريحاته قائلًا: "سنبدأ الموسم المقبل بفريق أفضل فنيًا والمزيد من التنظيم، ونعمل كثيرًا لتطوير وتحسين النادي".