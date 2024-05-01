فيديو | جويدو فينجا يُحرج النصراويين بسبب "أكشن مع وليد" .. وتعليق قوي من الفراج!

شاهد ما حدث في تلك الواقعة الغريبة

أحرج جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر أحد النصراويين، وذلك بسبب تصريحه مع برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة MBC أكشن، عقب مباراة العالمي ضد الخليج.

وقام مراسل برنامج "أكشن مع وليد" بالحديث مع فينجا، ليفاجئ الأخير بأحد النصراويين يقول له: "لا تسجل مع هذا البرنامج لأن جمهور النصر لا يحبه".

وقام فينجا بتفحص المايكرفون، ثم أجرى الحوار قائلًا: "لا أعلم ماذا يحدث، وصلنا إلى النهائي وسعيدون لهذا الأمر، ونُريد أن ننهي هذا الموسم ببطولة أخرى، وأن نقدم أفضل مستوياتنا في المباريات المتبقية للدوري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف جويدو: "أرى الموسم المقبل أفضل من هذا الموسم، ونعمل على تطوير النادي ومتأكد أننا سنطور".

وعلق وليد الفراج مقدم البرنامج على الواقعة قائلًا: "أحد الشباب قال له لا نُريد أن نسجل معهم لقاءات، ليرد عليهم الخواجة قائلًا نحن في عام 2024 وأنتم تحبون ولا تحبون!".