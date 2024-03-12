أخبار النصر اليوم | تطورات خطيرة وعقوبات منتظرة وبراءة نجم العالمي من اشتباك لويس كاسترو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ12 من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ12 من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"النصر مهدد بالحرمان من جماهيره وإيقاف نجومه طويلًا" .. تطورات خطيرة بعد أحداث قمة العين

على الرغم من توديع مسابقة دوري أبطال آسيا؛ إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بات مهددًا بـ"عقوبات قاسية"، على خلفية مباراته أمام العين الإماراتي. (طالع التفاصيل)

فيديو البراءة | أزمة أثارت الجدل .. حقيقة محاولة نجم النصر "الاعتداء" على لويس كاسترو

أثار أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد نهاية مباراة العين الإماراتي، أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

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ماذا قال؟ .. رونالدو يُوجه رسالة خاصة لجمهور النصر ويقطع لهم وعدًا

وجه كريستيانو رونالدو رسالة خاصة لجماهير فريقه النصر بعد الليلة المحبطة التي عاشها جميع المنتسبين للنادي مساء أمس إثر الإقصاء من دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

خيبة أمل جديدة! ... الظاهرة يُوجه ضربة جديدة "قديمة" لكريستيانو رونالدو

يبدو أنها الأيام الأصعب في موسم كريستيانو رونالدو مع النصر، إذ بعد فقدان فرصة التنافس على دوري روشن السعودي والخروج من دوري أبطال آسيا، تعرض لضربة جديدة من سميه رونالدو الظاهرة. (طالع التفاصيل)

"حذرهم لكن لم ينتبه أحد!" .. نجم العين السابق: مقارنة خالد عيسى بحارس النصر ظالمة!

دافع حميد فاخر، نجم العين السابق، بضراوة عن خالد عيسى حارس مرمى الفريق رغم أخطائه القاتلة خلال مواجهة النصر مساء أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

بعد الخطأ الفادح والقسم الكاذب .. رسالة من راغد النجار لجماهير النصر و"الدموع في عينيه"

وجّه راغد النجار، حارس مرمى نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد توديع دوري أبطال آسيا 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"بعد إقصاء النصر العظيم" .. مدرب العين لا يخشى مواجهة الهلال رغم فضيحة السبعة

رفع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، "راية التحدي" أمام جميع أندية دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد إقصاء النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

ألهاكم "الحسد" حتى رفضتم هدايا "القدر" .. ليلة لن ينام بها النصر من "حسرة العين"!

قالوا "محسود"، وطالبوا كثيرًا بإحضار شيخ لتلاوة "الرقية الشرعية" على لاعبيه، نعم! هكذا ناشد هاشم سرور؛ نجم النصر، إدارة النادي مرارًا وتكرارًا.

لا ضرر في تلاوة الرقية الشرعية، لكن الضرر الحقيقي في إشباع عقول النصراويين بنغمة "الحسد" وأن ما يحدث دائمًا أمر غير طبيعي، فهل لنا أن نهبط لأرض الواقع قليلًا؟! (طالع التفاصيل)

سفيان رحيمي وساديو ماني .. "عندما تكون الجودة أهم من الاسم أحيانًا"

قبل عام تقريبًا.. كان نادي النصر السعودي، على استعداد للتعاقد مع النجم المغربي سفيان رحيمي، جناح أيسر العين الإماراتي، مقابل 10 ملايين يورو.

العين تمسك وقتها ببقاء رحيمي؛ بينما بدأ اهتمام النصر يقل تدريجيًا باللاعب؛ خاصة مع الطفرة الهائلة في كرة القدم السعودية، واتجاه المملكة للتعاقد مع أبرز نجوم العالم. (طالع التفاصيل)

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