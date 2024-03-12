فيديو | أزمة أثارت الجدل .. حقيقة محاولة نجم النصر "الاعتداء" على لويس كاسترو

اللاعب تعرض لحملة عنيفة في الساعات الماضية..

أثار أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد نهاية مباراة العين الإماراتي، أمس الإثنين.

النصر ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة (1-3) أمام العين بـ"ضربات الجزاء"، عقب التعادل بأربعة أهداف لمثلهم، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ونشر المصور الفوتوجرافي نايف العتيبي، صورتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تجمعان بين البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب نادي النصر، ومواطنه لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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وفي الصورتين.. يظهر أوتافيو كما لو كان يحاول الاعتداء على كاسترو؛ الأمر الذي تفاعل معه قطاع جماهيري كبير، مطالبين بـ"طرد" النجم البرتغالي، من الأراضي السعودية.

لكن.. حسابات نصراوية كبيرة عبر منصة "إكس"، ردت اليوم الثلاثاء، على الاتهامات الموجهة إلى أوتافيو، بـ"فيديو جديد" يكشف الواقعة منذ بدايتها.

الفيديو يوضح أن أوتافيو مونتيرو، دخل في خلافات عنيفة مع نجوم العين؛ الأمر الذي استدعى المدير الفني المخضرم، لمحاولة تهدئة لاعبه، وإخراجه من أرضية الملعب.