النصر ضد العين | سفيان رحيمي وساديو ماني .. "عندما تكون الجودة أهم من الاسم أحيانًا"

سفيان رحيمي يبكي النصر وجماهيره..

قبل عام تقريبًا.. كان نادي النصر السعودي، على استعداد للتعاقد مع النجم المغربي سفيان رحيمي، جناح أيسر العين الإماراتي، مقابل 10 ملايين يورو.

العين تمسك وقتها ببقاء رحيمي؛ بينما بدأ اهتمام النصر يقل تدريجيًا باللاعب؛ خاصة مع الطفرة الهائلة في كرة القدم السعودية، واتجاه المملكة للتعاقد مع أبرز نجوم العالم.

وبالفعل.. تعاقد العالمي مع الجناح الأيسر السنغالي ساديو ماني؛ كأحد الصفقات العالمية الضخمة في المملكة، لينضم إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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ومن ناحيته وبعد أن خسر فرصة ارتداء "القميص الأصفر"؛ وجد الجناح المغربي نفسه يلعب أمام قلعة العالمي؛ وذلك في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اختفاء ساديو ماني أمام سفيان رحيمي "البطل"

وفي مباراتي الذهاب والإياب من ربع النهائي القاري.. أثبت سفيان رحيمي للجميع، أن الجودة تكون أهم من الاسم أحيانًا؛ حيث تألق بشدة أمام النصر، في الوقت الذي اختفى فيه ماني تمامًا.

رحيمي سجل هدفًا في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات؛ على الرغم من أنه لعب في غير مركزه كـ"مهاجم صريح"، وسط أداء سيئ للغاية من ماني.

واضطر الجناح المغربي، أن يلعب ذهابًا في مركز "المهاجم الصريح"؛ بسبب إصابة النجم التوجولي الكبير لابا كودجو، هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين.

وخلال لقاء الإياب، وعلى الرغم من تحسن النجم السنغالي نسبيًا؛ إلا أن سفيان رحيمي، قدّم لوحة فنية جديدة؛ أثبتت تفوقه الكبير على نجم قلعة العالمي.

وأحرز سفيان هدفين من ثلاثية العين في مرمى النصر، خلال مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، وكان العنصر الأخطر على مرمى راغد النجار، سواء في الوقت الأصلي، أو في الشوطين الإضافيين.

كما أظهر سفيان رحيمي، ثباتًا إنفعاليًا كبيرًا في مباراة الإياب؛ خاصة عندما تعرض لاستفزازات من الجماهير النصراوية، في الأوقات الحرجة، أو عند تسديده ضربة الجزاء العيناوية الأولى.

جدير بالذكر أن العين، حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ بعد الفوز على النصر (3-1) بضربات الجزاء، عقب التعادل بأربعة أهداف لمثلهم، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.