"بعد إقصاء النصر العظيم" .. مدرب العين لا يخشى مواجهة الهلال رغم فضيحة السبعة

كريسبو في نصف نهائي آسيا للموسم الثاني على التوالي..

رفع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، "راية التحدي" أمام جميع أندية دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد إقصاء النصر السعودي.

العين تأهل إلى نصف النهائي الآسيوي؛ بعد الفوز (3-1) على النصر بضربات الجزاء، مساء يوم الإثنين، عقب التعادل في نتيجة ذهاب وإياب دور الـ8، بأربعة أهداف لمثلهم.

كريسبو قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة النصر: "تخطينا فريق عظيم.. وكنا نستحق التأهل قبل الوصول إلى ضربات الترجيح"؛ معتبرًا أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم قلعة العالمي، في الدقيقة 115 "الشوط الإضافي الثاني"، كانت نقطة التحول.



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وعن تفضيله للهلال أو الاتحاد، في نصف النهائي.. أكد المدير الفني الأرجنتيني، على أنه لا يخشى أي منافس، ولا يهمه الخصم الذي سيواجهه في الدور القادم.



الهلال يحل ضيفًا على الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث فاز الزعيم ذهابًا، بهدفين مقابل لا شيء، في العاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن كريسبو، سقط في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023، بسبعة أهداف مقابل لا شيء أمام الهلال؛ عندما كان مدربًا لنادي الدحيل القطري.

