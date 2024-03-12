خيبة أمل جديدة! ... الظاهرة يُوجه ضربة جديدة "قديمة" لكريستيانو رونالدو

نجم النصر لا يعيش أجمل أيامه حاليًا

يبدو أنها الأيام الأصعب في موسم كريستيانو رونالدو مع النصر، إذ بعد فقدان فرصة التنافس على دوري روشن السعودي والخروج من دوري أبطال آسيا، تعرض لضربة جديدة من سميه رونالدو الظاهرة.

نجم نهاية التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة أصاب رونالدو بخيبة أمل يُمكن أن تُوصف بالقديمة الجديدة، حيث انحاز مجددًا لمنافسه الأزلي ليونيل ميسي واختاره الأفضل بينهما.

رونالدو قال بحزم خلال مقطع فيديو لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية "رونالدو أم ميسي؟ ميسي".

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تفضيل النجم الأرجنتنيني على نظيره البرتغالي ليس جديدًا من بطل العالم 2002، وقد سبق أن اختار أفضل 8 لاعبين في العالم ولم يكن بينهم الدون صاحب الـ39 عامًا.

رونالدو آنذاك اختار دييجو أرماندو مارادونا وماركو فان باستن وليونيل ميسي وفرانز بيكنباور ويوهان كرويف وبيليه ورونالدينيو بالإضافة إلى نفسه كأفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم وطلب من الجمهور النقاش حول الأفضل بينهم.