بعد الخطأ الفادح والقسم الكاذب .. رسالة من راغد النجار لجماهير النصر و"الدموع في عينيه"

أول رسالة من راغد لنجار لجماهير نادي النصر..

وجّه راغد النجار، حارس مرمى نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد توديع دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر ودع دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة (1-3) أمام العين الإماراتي بـ"ضربات الجزاء"، عقب التعادل بأربعة أهداف لمثلهم في نتيجة الذهاب والإياب.

وارتكب النجار، خطأ فادحًا في الهدف الثالث بمرمى النصر، خلال مباراة الإياب، قبل أن يقسم بأنه سيجلب بطاقة التأهل للفريق من ضربات الجزاء؛ إلا أنه فشل في التصدي لأي ركلة.

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وعن ذلك يقول النجار في تصريحات بعد المباراة، والدموع في عينيه: "لا توجد أي كلمات اعتذر بها لجماهير النصر، عن هذا الخطأ وسوء الحظ الكبير، في الهدف الثالث".

وأعرب الحارس النصراوي، عن حزنه الكبير من سيناريو المباراة؛ حيث عاد فريقه في النتيجة أكثر من مرة، قبل أن يودع المسابقة من خلال ضربات الجزاء.

وشكر راغد النجار، جماهير قلعة العالمي، على الحضور إلى ملعب "الأول بارك" بكثرة، ومساندة الفريق من أول إلى آخر دقيقة، على الرغم من أن المباراة أمام العين، تزامنت مع أول أيام رمضان.