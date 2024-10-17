أخبار النصر اليوم | كاسترو يحدد شرط استمرار نجاح كريستيانو رونالدو، وبديل سلطان الغنام أمام الشباب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 أكتوبر 2024.
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بعد تأكد غيابه عن مواجهة الشباب .. ستيفانو بيولي يستقر على بديل سلطان الغنام
تعرف على بديل الغنام ضد الشباب
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بكلمة واحدة .. ماجد عبد الله يوجه نصيحة مهمة لنجوم النصر قبل ديربي الشباب
أسطورة النصر لديه كلمة مهمة للاعبي العالمي
بعد نفيه مفاوضات ريال مدريد .. استهداف جديد يهدد بقاء إيميريك لابورت مع النصر
هل يرحل لابورت عن النصر؟
"هل أنت جيد يا صديقي؟" .. ميدلزبره يسخر من كريستيانو رونالدو بعد تعادل البرتغال واسكتلندا
شاهد سخرية ميدلزبره من رونالدو
"أنا ورونالدو خفنا من إفساد اللحظة" .. جورجينا تكشف عن أمنية تصوير فيلم في مكان السعودية "الساحر"
زوجة رونالدو تتحدث عن العلا بانبهار
"بسبب لعبة مشتركة مع نجم السعودية!" .. نهاية موسم مهاجم البحرين بـ"إصابتين خطيرتين"
بيان رسمي من المنتخب البحريني..
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..
فيديو | أغرب إجابة من مسعود أوزيل على سؤال "ميسي أم رونالدو؟"
الدولي الألماني المعتزل يفجر الجدل
"مشكلة النصر في تواجد الهلال!" .. كاسترو يتحدث عن قرار إقالته ويحدد شرط استمرار نجاح رونالدو
النصر انتفض بعد إقالة كاسترو والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي..
"لا نرى ذلك كثيرًا منه" .. معلق "اسكتلندا والبرتغال" يسخر بقسوة من كريستيانو رونالدو
نجم النصر كان حاضرًا في تعادل منتخب بلاده مع اسكتلندا