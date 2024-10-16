"أنا ورونالدو خفنا من إفساد اللحظة" .. جورجينا تكشف عن أمنية تصوير فيلم في مكان السعودية "الساحر"

زوجة رونالدو تتحدث عن العلا بانبهار

عبرت جورجينا رودريجيز زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن إعجابها الشديد بالعلا في المملكة، مؤكدة رغبتها في تصوير فيلمًا لها في تلك المدينة.

وقالت جورجينا خلال حلقة بمسلسلها "Soy Georgina" الذي يتم إذاعته عبر تطبيق "نتفليكس": "العلا مكان ساحر لدرجة أنه عندما زرتها لأول مرة مع كريستيانو، ترددنا حتى في الحديث خوفًا من إفساد اللحظة".

وأضاف: "قمت بزيارة فيلم العلا فهو شيء غير عادي ومنظر خارجي لطيف جدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدثت زوجة رونالدو عن العلا قائلة: "أمنيتي هي تصوير فيلم في العلا في ذلك الموقع الرائع، العلا محفوظة بشكل رائع، وتجولنا في البلدة الرائعة".

واختتم العارضة الأرجنتينية تصريحاتها معبرة عن شدة إعجابها بالعلا: "هذا المكان يمتص كل طاقتك ويعيدها إليك متجددة".