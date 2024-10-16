فيديو | أغرب إجابة من مسعود أوزيل على سؤال "ميسي أم رونالدو؟"

الدولي الألماني المعتزل يفجر الجدل

فاجأ الألماني الدولي المعتزل مسعود أوزيل، حضور مؤتمر صحفي ألقوا عليه السؤال الاكثر شيوعًا ربما في القرن الحادي والعشرين على صعيد كرة القدم!.

هذا السؤال هو "ميسي أم رونالدو؟".. وربما قد تم توجيه هذا السؤال إلى كل من انتموا لعالم كرة القدم في تلك الفترة الزمنية.

أوزيل موقفه حساس أيضًا، لأنه زامل كريستيانو رونالدو من قبل، بينما كان قد أعرب في سياقات سابقة عن احترام عميق لموهبة ميسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أوزيل حينما سأله أحد الحضور: "ميسي أم رونالدو؟".. دون تردد: "أردا جولر!" في إشارة إلى موهوب ريال مدريد الحالي.

أوزيل يتشارك مع جولر في الأصل التركي، وكان قد عبر مرارًا عن أن جولر يملك موهبة استثنائية "ربما تكون أفضل منه".